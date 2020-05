Se davvero riprenderà il campionato,il nono scudetto consecutivo con il terzo allenatore. Questo èche non può fallire il traguardo tricolore dopo il tris di Conte e la cinquina di Allegri. Ma a Sarri,, che manca dall'altro secolo quando Lippi nel 1996 festeggiò il successo ai rigori, contro l'Ajax.acquistato proprio per vincere la Champions. Come è andata l’anno scorso lo sappiano. Come andrà in questo non lo sappiamo ancora, ma la sconfitta contro il Lione non è stata incoraggiante.e soprattutto se conviene tenerlo fino al termine del suo contratto triennale.Sicuramentedella squadra e quella un po’ sbiadita della nostra serie A. Ci hanno guadagnato tutti i media, maI bianconeri, infatti, avevano già stravinto gli scudetti, con Tevez e Vucinic, con Pirlo e Del Piero, con Morata e Higuain e con il tanto bistrattato Allegri erano arrivati due volte in finale d Champions, battuti soltanto dal Barcellona e dal Real Madrid., sia pure senza alcuna colpa a livello personale, ha involontariamente, che tra l’altro sono stati costretti a strapagare biglietti e abbonamento per il rincaro imposto dalla società, un po’ per vedere da vicino il fenomeno e un po’ per ammortizzare almeno in parte il grande investimento economico per il suo acquisto. Già, perchéEcco perché dopo due stagioni,che tra l’altro viaggia verso i 36 anni anche se ben portati. Il vero problema, quindi,Ma se davvero il Psg, che malgrado l’epidemia non ha problemi economici grazie ai fondi arabi, è interessato a Ronaldo, l’occasione va colta al volo. E sicuramente il campione portoghese, rendendosi conto di avere già dato il massimo alla Juventus, sarebbe felice di fare un’ultima esperienza in Francia, per vincere come minimo un altro titolo, dopo quelli in Inghilterra con il Manchester United, in Spagna con il Real Madrid e in Italia con la Juventus, con l’ovvia speranza di portare al Psg una Champions che a Parigi, al contrario della Juventus, non hanno mai festeggiato nemmeno nell’altro secolo., con una carriera più lunga davanti. L’alternativa è andare avanti con Ronaldo, per perderlo comunque tra un anno e poi dover ricominciare tutto da capo. E allora Andrea Agnelli, che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi primi dieci anni di presidenza, un pensierino potrebbe farlo.da grande dirigente che guarda al futuro. Perché fin qui Ronaldo ha regalato più titoli ai giornali che alla Juventus.