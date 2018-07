Miralempuò lasciare la Juventus in estate. Il suo agente Fali Ramadani sta offrendo l'ex stella della Roma a mezza Europa ma i bianconeri sono stati chiari: Pjanic non parte per meno di 100 milioni. Al momento sono quattro le squadre interessate al centrocampista bosniaco. Si tratta di Man City, Chelsea, Barcellona e Psg. Secondo Tuttosport la Juventus si sta già guardando attorno nel caso in cui ci sia necessità di sostituire il regista bianconero. Tra i nomi che gravitano in orbita Juve c'è anche quello di Thiago Alcantara, regista del Bayern che vuole lasciare il campionato tedesco.