La Juventus ha sistemato due terzi dei propri slot portieri: Szczesny resta, Pinsoglio pure, manca solo chi sostituirà Buffon come secondo portiere. La Juve vorrebbe convincere Perin a rimanere, ma lui vuole andare in una squadra dove sarebbe titolare e il club bianconero ha fissato una base di prezzo da 10 milioni di euro per lasciarlo andare.

