Con, comincia un altro calcio.ma anche quello che è statoe che dovrà definire i suoi verdetti da adesso al 2 di agosto, sempre che non intervenga un altro stop e magari si ricorra ai play off e play out.. Laè il primo trofeo che verrà assegnato nel giro di tre partite () e di cinque giorni (da venerdì a mercoledì). Non esattamente un tour de force, ma un assaggio di quello che sarà il resto del campionato (si gioca ogni tre giorni) e, per chi vi arriva, la fase finale della Champions e dell’Europa League.Poco o tanto che ci sia in palioil primo ancora sulla via del recupero, il secondo - bizzoso e volubile - non avrebbe giocato neppure se fosse stato bene., tutti squalificati, ma lo svedese che, alla ripresa degli allenamenti si è lesionato il polpaccio, non ci sarebbe stato perché, per l’appunto, infortunato.Nello specificocapaci di rientrare per formare un centrocampo a cinque.su azione o da palla inattiva, non fa molta importanza, l’importante è che la Juve non può né pensare, né sperare di fare 0-0, qualsiasi altra forma di pareggio o porta ai rigori o la condanna all’eliminazione.. Ma il giocatore più atteso e che può bucare il campo èIl suo problema, oltre alla forma, è l’efficienza fisica e si sa che i primi 180 minuti per giocatori così fragili muscolarmente sono decisivi. Il brasiliano è un giocatore altruista, ma fondamentalmente si esibisce da solista: serve molti assist, ma dopo essere scappato via come una lepre semina il cane da preda.Parlo così di Douglas Costa perchéQualcosa di molto buono si era visto, prima della pausa, nella vittoria interna con l’Inter, ma la domanda è: si trattava della regola o eravamo ancora nel campo delle eccezioni?Ora il centrale di centrocampo titolare è l’uruguaiano (per il quale non stravedo), mentre il bosniaco, come dicono tutti, ha già la testa al Barcellona.. Pjanic fuori per un turno significa poco, ma Pjanic fuori anche più avanti rischia di pesare. C’è bisogno di tutti anche se non è più lui a comandare in mezzo. Possibile un dirottamento a mezzo di sinistra, Pjanic è meglio di Matuidi anche se corre e si sacrifica infinitamente di meno.Un modo per ribadire che il portierone non molla e non mollerà. Anche l’anno prossimo il suo posto sarà alla Juve.