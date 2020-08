C'è parecchia attesa attorno alla lista dei convocati dei convocati di Andrea Pirlo, è facile intuire il perché. Mesi a parlare, scrivere, dibattere di 'epurati' eppure l'unico colpo in uscita si è praticamente generato da solo: Matuidi, preso da un attacco di coscienza, ha fatto le valigie e ha optato per la soluzione MLS. La Juve non ci ha guadagnato, però ha risparmiato un ingaggio pesante.