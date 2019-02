Secondo il Mundo Deportivo, l'eventuale assalto del Barcellona a Matthijs de Ligt è necessariamente vincolato alle condizioni di Samuel Umtiti. Il francese è considerato un titolarissimo della formazione di Valverde, ma è alle prese con un infortunio al ginocchio che ne ha compromesso il rendimento in questa stagione. Qualora arrivino rassicurazioni da parte dello staff medico, ecco che de Ligt non rappresenterebbe più una priorità per il Barça, che peraltro si è già coperto con l’acquisto di un altro giovane difensore come Jean-Clair Todibo. Il centrale classe '99 dell'Ajax è anche nel mirino della Juventus.