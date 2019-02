"A Madrid ho tutto. Ho una casa e persone che mi amano... In questi casi devi pensare a tutto. Per ora penso al Bayern: voglio finire questi tre mesi e poi penserò a tutto. Nessuno sa cosa accadrà in futuro. Mi tengo sempre in contatto con quelli che erano i miei compagni di squadra nello spogliatoio del Real. Scambio messaggi con loro...". Parole piuttosto chiare e significative. Così si è espresso James Rodriguez a margine della partita tra Liverpool e il suo Bayern Monaco: un messaggio raccolto dai giornalisti presenti in zona mista e rilanciato con le indiscrezioni della ultime ore. Il colombiano ha fatto decisamente intuire le sue intenzioni per il futuro: tornare a Madrid, come racconta As.