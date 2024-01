. Una parola che riassume egregiamente questi mesi del polacco, decisivo nella rincorsa che la Vecchia Signora sta guidando nei confronti dell’Inter in una lotta Scudetto che si preannuncia avvincente sino agli ultimi giorni di questa Serie A. Dai miracoli contro Atalanta e Milan, ai più recenti interventi contro Napoli, Frosinone e Roma, sono tanti i punti portati in seno alla formazione di Allegri per merito dell’ex Arsenal.. E per il portiere polacco (2° nelle speciali classifiche dei clean sheets – ben 9 – e del minor numero di reti concesse per match – solo 0.6 -) l’obiettivo è sempre stato chiaro.A DAZN, dopo il successo sulla Roma, il messaggio di Szczesny è stato chiaro: "Possiamo arrivare a 46 punti, ottimo risultato, ma non dobbiamo accontentarci.A livello di intensità di lavoro non giocare le coppe ci dà tanti vantaggi soprattutto a livello tattico nella preparazione delle partite, speriamo però che questo vantaggio duri solo una stagione”. In sostanza, la Juventus, oltre alla volontà di rientrare tra le prime 4 in Italia (centrando così la qualificazione alla prossima Champions League, la prima con il nuovo format) ha il dovere di puntare allo Scudetto, reale obiettivo della società bianconera – arrivati a questo punto della stagione -.La volontà comune rimane (come dimostrato anche dai rifiuti a Bayern Monaco e Arabia Saudita in estate) sempre quella di rimanere un pilastro della rosa di Allegri. Una posizione sicura, una decisione non modificabile. Almeno sino a quel 30 giugno 2025, giorno in cui scadrà il suo contratto (prolungato automaticamente nella prima parte del 2023) con i piemontesi e motivo per il quale la dirigenza torinese è pronta a trattare, per saldare e rinnovare questo mutuo patto di fiducia.Il piano è dunque cercare di spalmare questo ingaggio (magari scendendo al di sotto della soglia dei 5 milioni), permettendo così un netto risparmio a bilancio nella sezione di costi.