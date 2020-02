Gli esiti degli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Miralem Pjanic, che ha rimediato un lieve affaticamento all'adduttore destro, dovrebbe saltare la sfida tra la sua Juventus e la Spal, ma rientrare poi la prossima settimana. Tuttosport sottolinea però il fastidio del centrocampista bosniaco, palese al momento del problema fisico accusato contro il Brescia: Pjanic e Sarri erano d'accordo sul fatto che l'ex Roma avrebbe avuto un turno di riposo, visto che già nei giorni scorsi aveva lamentato un problema alla coscia. Durante la gara, però, Sarri ha deciso di mandarlo in campo e, otto minuti dopo, è stato costretto a richiamarlo in panchina per via dell'infortunio. Una situazione che ha fatto arrabbiare e non poco Pjanic.