La Juventus di oggi è molto più giovane di quella di ieri. Eppure resta la più vecchia. In serie A come in Champions League. Come scrive il Corriere di Torino, "con i suoi 28,4 anni di età media, viene fuori come la rosa della Juventus sia ancora la più matura della Champions League e del campionato italiano, appunto. Una tendenza del tutto simile a quella delle sue rivali, basti vedere come nella competizione europea regina al secondo posto ci sia la Lazio con 28,3 anni di media, poi l’Inter a quota 28,2: in pratica non c’è differenza". Eppure la rosa della Juve è stata ringiovanita complessivamente di 42 anni, perdendo 1,8 anni in media a giocatore. Una rivoluzione appena iniziata, anche perché la Signora ad oggi è ancora la più "Vecchia".