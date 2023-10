Centoventiquattro partite, millecento ottantatré giorni. Un periodo lungo, lunghissimo, un’eternità poi se sei la Juve. Era da più di tre anni che i bianconeri non fossero, da soli, in vetta alla classifica della Serie A. Da quel primo agosto 2020 a questo 28 ottobre 2023 ne è passata di acqua sotto ai ponti. È cambiata la squadra, la società e mille altre cose. Ora il successo ai danni del Verona, nell’anticipo del sabato sera della decima giornata di campionato, ha rimesso la squadra di Allegri là dove è stata per gran parte della propria storia. I bianconeri si sono issati a quota 23 punti, Inter e Milan restano a 22 e 21 e sono attese da impegni complicati. Solo la domenica dirà se il primato della Juve sarà di poche ore o si protrarrà.



ULTIMA VOLTA - Quel primo agosto la Juve festeggiava lo scudetto, l’ultimo dei nove consecutivi, quello in epoca Covid e con in panchina Maurizio Sarri. Oggi l’obiettivo è un altro – tornare in Champions League – ma respirare l’aria rarefatta della vetta non può che far bene a un gruppo rinnovato e con poca esperienza di lotta al vertice. In realtà la Juve dal primo posto manca da molto meno. Era successo già quest’anno il 16 settembre: i bianconeri avevano rifilato un netto 3-1 alla Lazio e si erano messi davanti a Milan e Inter per qualche ora. Poi il derby vinto dai neroazzurri aveva tolto il primato alla squadra di Allegri e lo aveva restituito a quella di Inzaghi. Un mese dopo la Juve si è ripresa la vetta e può sedersi comoda sul divano a guardarsi i due big match di giornata. Non sarà un ritorno definitivo ma è un primo passo.