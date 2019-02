Le stelle della Juventus non hanno brillato nel cielo di Madrid, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport individua sei protagonisti che dovranno cambiare passo al ritorno all'Allianz Stadium: un "abulico" Miralem Pjanic, la "stella Cristiano Ronaldo", Paulo Dybala, chiamato a "inventare contro la miglior fase difensiva d'Europa", Leonardo Bonucci, "tornato a Torino per la Champions", Blaise Matuidi, chiamato alle sue solite "fiammate", e Mario Mandzukic, unico "grande ex Atletico", che a Madrid un anno fa recuperò lo svantaggio contro il Real con la sua doppietta. Sei stelle bianconere: la rimonta è possibile.