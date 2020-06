Mancano poche ore, poi sarà tempo di Coppa Italia, con le semifinale di ritorno tra Juve e Milan. Il club bianconero ha ricordato sul proprio sito ufficiale alcune statistiche delle sfide con i rossoneri.



SEMIFINALI DA URLO - Delle otto partite di semifinale disputate finora tra Juventus e Milan in Coppa Italia, i rossoneri hanno vinto soltanto la prima di questa serie (2-1 nella gara secca del giugno 1967), senza più riuscire a trovare la vittoria in tutte le sette successive (4N, 3P in partite di andata e ritorno).



FORTINO IN CASA - Bilancia che pende a favore della Juventus nelle 13 sfide casalinghe di Coppa Italia contro il Milan: sei vittorie (comprese le ultime due) a quattro per i bianconeri; tre pareggi completano il quadro.