Lele Adani, ai microfoni di Radio DeeJay, ha parlato dell'affare Arthur per la Juventus: "Ottimo calciatore, mi sorprende che il Barcellona l'abbia ceduto. Dev'esserci qualcosa che non va lì. Arthur è stato fortissimo già l'anno scorso. Cosa sta succedendo ai blaugrana? No, per me il Barcellona negli ultimi due o tre anni, a livello societario e di strategia, ha sbagliato qualcosa. Questa non era una cessione da fare, ben venga per la Juventus: ha preso un giocatore che sa giocare a calcio".