Intervistato dal Qs, l'ex difensore di A ed oggi opinionista Sky Lele Adani parla delle scelte della Juve per la panchina: ​ “Ambizione e idee, lo conosco bene. Pirlo vale il rischio - dice -. Il calcio di Sarri aveva bisogno di tempo, la Juventus era rimasta a metà strada. Essere forti in Europa non basta: devi dimostrarlo”.