Nicola Amoruso ha parlato a Radio Bianconera del ritorno di Buffon alla Juventus e del possibile colpo de Ligt: ''Buffon è consapevole che ormai non sarà più un titolare. La Juventus perde un uomo come Barzagli e ne riporta dentro uno come Buffon che è stato protagonista vero della storia bianconera. Non l’ho sentito, però penso che sia questa la lettura. Chi meglio di lui può guidare i giovani e dare l’esempio. Non credo ci possano essere problemi o insidie per Szczesny, in questo momento, a 41 anni, deve avere l’umiltà di capire che sarà il secondo. Poi l’anno prossimo credo che farà il dirigente. De Ligt? È un giocatore forte, mi piace moltissimo. Devi fare un grande investimento ma ti assicuri uno dei giocatori più forti per i prossimi 20 anni. Magari rinuncerei a qualche altra operazione, ma lo prenderei perché ti fa fare la differenza. È un giocatore fenomenale, un grande acquisto. Non è un caso che lo vogliano in tante, ma le parole di Ronaldo pesano”.