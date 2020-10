Ansu Fati è il futuro del Barcellona e della nazionale spagnola. Fra una settimana affronterà la Juventus all'Allianz Stadium e tre giorni dopo compirà 18 anni. In tutto questo, ha già messo a segno in totale 12 reti col Barça in tutte le competizioni e l'anno scorso trafisse l'Inter a San Siro buttandola fuori definitivamente dalla Champions. Ma prima della sfida coi bianconeri, c'è quella in campionato contro il Real Madrid. Non una gara qualunque, insomma. Ecco le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: "Due partite che rappresentano un sogno. Ho sempre sognato di giocare il Clasico. Sono in arrivo due partite bellissime che ho sempre sognato di giocare e spero di poter avere l’opportunità di riuscirci".