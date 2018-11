Sabato pomeriggio Mirko Antenucci sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium con la sua Spal. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante di Semplici ha svelato un desiderio per il match del prossimo weekend: “Cosa direbbe CR7 se vedesse la mia rovesciata del 2014 con la Ternana? Magari sarebbe più portato ad accettare la mia ri­chiesta: la maglia, ovviamente. Gliela chiederò certamente, magari cercherò una sponda prima della partita, vediamo. Diciamo che ci spero: se poi lui vorrà la mia, no problem… Più bella la mia rovesciata o quella di Cristiano allo Stadium? Tutte e due belle stilisticamente, diciamo che quella di Ronaldo fu un po’ più impor­tante... Comunque ne feci un’altra, quasi bella come quel­la con la Ternana: la realizzai in Serie C. Nessuno o quasi, però, sa che esiste o l’ha vista…”.