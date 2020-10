Houssem Aouar, centrocampista del Lione a lungo nel mirino della Juventus, ha parlato della sua decisione di rimanere ancora nel campionato francese: "Mi sono posto tutte le domande del caso, ma credo di essere in grado di fare una grande stagione per il mio club. Proveremo a dare il meglio di noi stessi per raggiungere grandi traguardi. Delusione? Assolutamente no. Il Lione è casa mia, la mia famiglia. Voglio riportare il club ai primi posti in Francia, dove merita di stare". Aouar è stato molto vicino all'Arsenal, ma le grandi richieste da parte di Aulas, presidente del Lione, hanno rallentato la trattativa. Chissà che non possa rientrare la Juve nel prossimo futuro...