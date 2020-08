Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore di Parma e Nazionale Luigi Apolloni si dichiara perplesso per la scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "Conosce l'ambiente, la Juve ha fatto una scelta mirata anche se non ha esperienza. Per me è una scelta azzardata perché un allenatore deve fare un tot di anni prima di arrivare a certi livelli. Sarri? Ha fatto vedere il suo gioco a sprazzi, ma gli avrei dato tempo. Probabilmente con Pirlo la Juve pensa di fare una crescita sostanziale".