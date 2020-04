Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, parla del futuro di Houssem Aouar, centrocampista classe '98 che piace alla Juve: "E' uno dei più grandi talenti del club. Tenere un giocatore contro la propria volontà non ha senso, ma ad oggi Aouar non ha dimostrato nessuna voglia di andarsene ed è uno dei giocatori presenti nei nostri piani futuri. Contatti diretti non ce ne sono stati perché adesso è tutto bloccato. Ci sono arrivate richieste importanti, ma la nostra volontà è quella di tenere il giocatore".