Federico Balzaretti, nel post partita su DAZN di Lazio-Juve, ha commentato la situazione in classifica dei bianconeri: "I punti persi pesano, ogni punto è importante. È ancora presto per fare una fotografia reale della classifica, ma mai come quest'anno devi vincere le partite che devi vincere. Mai come quest'anno ci sono così tante incognite, ed è per questo che oggi ho visto Pirlo rammaricato. I punti si sommano, ed è anche una questione di fiducia. L'episodio del presunto rigore per la Lazio? Il braccio di Ronaldo fa più volume, quello di Rabiot è più attaccato. Mi sembra che la tocchi prima Rabiot, e poi vada su Ronaldo: la dinamica precisa è difficile da capire"