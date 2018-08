Benzema non dimentica Cristiano Ronaldo e dichiara ai media spagnoli: “Cristiano non è più qui a segnare 50 gol, ma siamo una squadra e io proverò a fare tanti gol per aiutarla”, le parole del centravanti francese a Movistar: “E’ la vittoria che conta. E’ impossibile per noi dimenticare Cristiano Ronaldo”, aggiunge Benzema: “Era molto importante per il Real Madrid, ha fatto molti gol. E’ uno dei migliori al mondo, ma è andato ad un altro club e ora dobbiamo pensare agli altri giocatori”.