Beppe Bergomi commenta a Sky Sport la vittoria della Juve sull'Atalanta: "I numeri ci dicono che la Juve vince tante partite nel finale, la squadra gioca ancora poco di collettivo, il risultato bugiardo per come è venuto fuori. L'Atalanta accetta di giocare uno contro uno dietro cercando sempre di sviluppare gioco e creando molto. Contro le grandi squadre e i grandi campioni puoi anche rischiare. Dybala ha giocato da Ronaldo? Si fin dall'inizio anche se un po' nervoso nel primo tempo per una palla contesa e non ha accettato la decisione dell'arbitro. E' sempre stato in partita e ha dato il là alle azioni più pericolose della squadra, ha dribblato, saltato l'uomo e giocato da grande campione trascinando la sua squadra alla vittoria".