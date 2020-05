Zibi Boniek, ex attaccante della Juve parla a Tuttosport e consiglia Milik alla Juve: "Le mosse della Juventus non le conosco, di sicuro parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. E' un ottimo giocatore: come livello certo che sarebbe da Juventus. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, Cristiano Ronaldo occupa spazi diversi. CR7 è uno a cui piace svariare, ama partire da sinistra per arrivare in area in diagonale. Adesso, però, Milik è del Napoli, dove c'è anche Zielinski, bravissimo pure lui".



SU SZCZESNY - "Con lui parlo spesso di Juve e di Roma. Visto che entrambi abbiamo giocato in tutte e due le squadre. Wojciech è un ragazzo equilibrato, divertente. Sa stare benissimo all'interno di un gruppo, si fa voler bene da tutti i compagni. E soprattutto è uno dei migliori portieri al mondo. E' più forte di Ter Stegen"