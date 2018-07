Zibì Boniek, ex attaccante della Juventus, ha commentato così l'affare Cristiano Ronaldo ai microfoni dell'Ansa: "L'arrivo di Cristiano Ronaldo è una cosa fantastica per il calcio italiano e per la Juve. Con un campione come lui, inoltre, la Serie A riacquista un certo appeal: il suo ingaggio da parte del club bianconero è stata una mossa intelligente, che avrà tanti vantaggi economici". Sulla Champions League, poi: "Il calcio è imprevedibile e la Champions possono vincerla almeno 10 squadre. La Juve con Ronaldo avrà dei benefici, ma non si pensi che abbia già vinto. La squadra è forte e Ronaldo è una perla che dovrà incastonarsi in qualcosa di esistente"