Comincia ​Hrádecký in casa Bayer a presentare la sfida con la Juve: "La concentrazione a volte non basta e rispetto alla partita col Lokomotiv dovremo avere più convinzione. Dobbiamo superare la delusione, ormai è alle nostre spalle, quindi dobbiamo fare un'ottima prestazione con forza. Sappiamo che è possibile". Anche se CR7 non è frenabile: "Non si può fermare Ronaldo. Si tratta di un calciatore di livello assoluto. Sarà certamente un compito difficile, dovremmo rimanere compatti in difesa e non lasciare spazi aperti. Ci sono tanti calciatori pericolosi nella Juve, anche io dovrò fare del mio meglio".



PARLA BOSZ - Poche parole anche per ​il tecnico Bosz: "Tutti i giocatori sono pronti. Giochiamo contro un'ottima squadra difficile da affrontare, sappiamo bene che squadra sia la Juve, di altissimo livello, Sarri ama far giocare bene le sue squadre". Bosz poi ripercorre il giovane De Ligt, lanciato proprio da lui ai tempi dell'Ajax: "Aveva 17 anni quando era con noi all'Ajax ed era già un top player. Potevamo già definirlo un grande calciatore ma è cresciuto ancora di più. È un talento e ce ne sono davvero pochi a quell'età e lo stesso vale adesso".