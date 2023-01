Ospite di Sky Calcio Club, il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato del momento della Juventus dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze: "Bisogna cercare di fare delle valutazioni su quello che è il momento attuale e capire che è il momento di intervenire a livello regolamentare".



ALLEGRI - "Bisogna anche pensare con chi si prendono i gol, l’Atalanta nell’ultimo periodo ha segnato una caterva di gol e con l’inserimento dei nuovi sta giocando un grande calcio. A Napoli penso abbiano inciso i primi due gol subiti, soprattutto quando giochi in casa di una squadra così forte".



MAX E' STATO VICINO AL REAL MADRID? - "Sì, doveva solo decidere. Non credo conoscendolo che si sia pentito, ha fatto delle valutazioni anche di carattere personale e familiare. Quando prendi certe decisioni non ti aiuta pensarci troppo".