“Demiral? L’abbiamo visto poco, ma il potenziale c’è ed è evidente. In ogni caso, calma con le valutazioni". Parole di uno che di Juve se ne intende: Antonio Cabrini. "Non vorrei fossero affrettate - continua in un'intervista concessa a Gazzetta.it - prima aspettiamo che guarisca definitivamente, poi lo vedremo con maggior attenzione. La difesa? Bonucci e Chiellini sono ancora al top. Buffon deve proseguire”.