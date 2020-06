L'ex centrocampista della Juventus, Mauro German Camoranesi ha dichiarato a Tuttosport: "Pjanic è un giocatore esperto, super professionale e molto importante per la Juve. Visto tutto quello che potrebbe vincere in questo finale, non credo penserà ad altro. Chi ci guadagnerebbe in uno scambio con il Barcellona per Arthur? Penso entrambe. Sono due giocatori molto dotati tecnicamente. Pjanic è più esperto e nella Juventus è ben inserito. Arthur, invece, dovrebbe ambientarsi".