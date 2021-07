Niente incontro di mercato. Il piatto forte di giornata, in casa Sassuolo, è la presentazione della nuova rosa a disposizione di mister Alessio Dionisi. Slitta, dunque, il vertice con la Juve per Manuel Locatelli, attualmente in vacanza dopo la vittoria degli Europei con la maglia dell'Italia. L'accordo tra le parti non c'è ancora: gli emiliani non si muovono dalla richiesta di 40 milioni di euro, l'offerta bianconera è ferma a poco più di 30 tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus



PARLA CARNEVALI - Intervenuto a gazzetta.it, l'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, ha chiarito: "Aspettiamo un’offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato". Deadline precisa, vicina a quel 2 agosto, data di fine delle vacanze di Locatelli. Che, successivamente, approderà in ritiro: alla Continassa o in Emilia?