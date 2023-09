Giro di autografi fuori dalla Continassa per i giocatori della Juve che vogliono fermarsi. Tra questi, puntuale, anche Danilo. E a un tifoso che gli dice di averlo preso al fantacalcio e gli chiede di farlo vincere, il capitano bianconero risponde così: "La responsabilità è tua, non mia...". Selfie, autografo sulla maglia e una bella risata per il tifoso.