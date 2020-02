Evelina Christillin, membro del Consiglio Uefa e super tifosa bianconera, ha parlato a Tuttosport dei fischi arrivati allo Stadium contro la Juve: "Trovo ingiusto l’atteggiamento dei tifosi nelle ultime settimane allo Stadium. Domenica c’ero allo Stadium e sono rimasta stupita dalla freddezza del pubblico: si sentivano di più i 2000 sostenitori del Brescia, nonostante le difficoltà della loro squadra, rispetto al resto dello stadio. E’ stata esemplare l’operazione di Questura e club nel ripulire la curva, ma adesso non c’è più tifo. Se a ciò si aggiungono i fischi a una squadra che è ancora in corsa per tutti i tre obiettivi della stagione, allora proprio non ci siamo. Ha fatto benissimo Dybala a zittire il pubblico. E’ vero che la Juventus non sta più an- dando sul velluto, quest’an- no ci sono due squadre che rendono il campionato interessante, ma è una squadra che dà tutto. Fa male vedere la freddezza e sentire le critiche: cosa si pretende dopo otto scudetti di fila, due finali di Champions e Cristiano Ronaldo in squadra?".