Evelina Christillin, a Gazzetta, commenta le parole di Sarri: "Ognuno raccoglie quello che ha seminato: Maurizio Sarri non aveva rapporti felici nello spogliatoio, in fondo si è sempre saputo, alla Juventus non è riuscito a farsi amare dai suoi giocatori e credo che questo sia stato uno dei motivi per cui quello scudetto non è stato festeggiato".