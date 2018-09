"Non esageriamo". E' questo il diktat di Luca Clemenza, ieri alla prima prova con il Padova. All'Euganeo si sono tutti innamorati dell'ex Juve, che tanto bene aveva fatto anche in precampionato. "Una vittoria bellissima questa all’Euganeo. Era un derby e so quanto poteva essere sentito fra i tifosi", le parole rilasciate al Corriere Veneto. Che sulla dedica non ha dubbi: "La vittoria la dedico a loro, so quanto hanno sofferto negli ultimi anni e spero di portare in alto questa squadra". Come Del Piero? "Non esageriamo - smorza Clemenza -, ho ancora tanto da fare".