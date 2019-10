L'agente Fifa Oscar Damiani parla a Tuttosport del caso Rabiot: "Faccio una premessa: Zidane è unico nel suo genere e Rabiot è un'altra cosa. I due giocatori non si possono paragonare come grandezza però è indubbio che per un francese il primo impatto con l'Italia comporti delle difficoltà. Soprattutto a livello di continuità: in Serie A non è sufficiente giocare a sprazzi. Zidane, dopo un periodo di adattamento si è confermato un fuoriclasse assoluto. Auguro a Rabiot lo stesso percorso. L'ex Psg ha qualità tecniche e fisiche notevoli ma per affermarsi anche nella Juve dovrà compiere un salto di qualità a livello caratteriale".