Edgar Davids parla dagli Stati Uniti della stagione alle porte e dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: ​"La Juve è una grande società, ha tanti tifosi ovunque - osserva l'olandese a Tuttosport -. Dopo due finali di Champions League diventi più cool e ora Ronaldo porterà con sé la sua determinazione. Vuol essere sempre il numero uno, ha capito che curando il fisico pul restare al top ancora a lungo. Il più professionista dopo di me? Non so, per me la cosa più importante è sempre stata la squadra, e penso ora sia lo stesso. Ognuno deve sempre impegnarsi al massimo e alla fine i risultati sono della squadra."