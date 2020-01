Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni parla di Sarri alla Juve a pochi giorni dal ritorno del tecnico bianconero al San Paolo: ​"È stato l’allenatore del miglior Napoli di tutti i tempi e per questo gli sono riconoscente. Merita una bellissima carriera, ma da tifoso del Napoli mi auguro, sportivamente parlando, che domenica passi una brutta serata al San Paolo. Però mi ha lasciato basito - continua -. Una scelta antitetica per quello che aveva detto e fatto in passato. Lui è stato un maestro di calcio, invece ora sta diventando un gestore. Non so se sia un completamento o un peggioramento. Ho l’impressione però che sia la Juve a cambiare lui e non viceversa. Ma preferisco restare sui tre anni favolosi al Napoli. Una narrazione quasi alla pari del Leicester di Claudio Ranieri ma con questo finale bianconero il racconto perde forza