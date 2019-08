Intervistato da ESPN, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha espresso il suo pensiero in merito alla stagione calcistica prossima ad iniziare e che vedrà gli azzurri contendere ancora una volta lo scettro di campioni d'Italia alla Juve: “Credo che il Napoli quest'anno e il prossimo avrà più chances di poter vincere qualcosa di importante sia in Italia che e in Europa". Il patron azzurro non ha mancato di commentare l’esoso acquisto del Manchester United del difensore inglese Harry Maguire: “Se Maguire costa 93 milioni di euro, uno come Koulibaly vale 250 milioni! Ogni anno proviamo a migliorare questa squadra: a volte ci riusciamo, altre volte abbiamo fatto qualche errore ma può succedere. Ogni anno ci vengono chiesti venti nuovi giocatori che è una cosa irreale perché non stiamo giocando a un videogame".