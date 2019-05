Matthhijs de Ligt, grande obiettivo di Barcellona e Juventus per la difesa, torna a parlare del suo futuro. Dopo la partita giocata ieri contro il de Graafschap, probabilmente l'ultima con la maglia dell'Ajax, il difensore classe '99 ha dichiarato: "Non è ancora il momento di parlare del mio futuro. Non so se andrò con de Jong al Barcellona, devo ancora analizzare bene la situazione e le offerte. Vedremo quello che succede e dove sarò alla fine dell'estate, per ora non c'è nessun accordo".