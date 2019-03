Matthijs de Ligt sarà uno dei pezzi pregiati sul prossimo mercato estivo ed è il primo grande obiettivo della Juventus per rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire la difesa. Ma il club bianconero non è l'unico interessato al difensore olandese classe 1999, sotto contratto con l'Ajax fino a giugno 2021. Anzi, per lui c'è già la fila.



Oltre al Barcellona, sulle sue tracce si è messo pure il Liverpool. Almeno a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate dallo stesso de Ligt: "Van Dijk è un giocatore d'esperienza internazionale, dal quale si può imparare tantissimo. Potrei raggiungerlo al Liverpool che è un grande club, ma al momento non sto pensando a questo. Sono concentrato solo sull'Ajax, poi vedremo come andrà a finire".