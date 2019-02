Didier Deschamps, c.t. della Francia campione del mondo, ha parlato a Sky Sport: "Se tornerò in Serie A? Non lo so ancora, posso dire che sto benissimo con la Nazionale, abbiamo ancora obiettivi importanti come il prossimo Europeo. In Italia ho passato diverso tempo da giocatore e un solo anno da allenatore alla Juve, sono molto legato a questo Paese. Ritorno di Pogba alla Juve? Non so, ha fatto bene e penso che si trovi benissimo a Manchester. Ma nel calcio può succedere di tutto, chiunque può trasferirsi da un club all'altro".