La Juventus continua a monitorare la situazione di Paul Pogba del quale il tecnico francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa“In Francia e nel resto del mondo c'è un'immagine di Pogba che non riflette davvero chi lui è. Paul è un giocatore che pensa sempre al collettivo, ha una grande leadership e in nazionale è diventato una sorta di portavoce dei suoi compagni. È in Nazionale del 2013 e ha sempre pensato al collettivo. Individualista? Lo è chi pensa solo a sé stesso ma lui non è assolutamente così".