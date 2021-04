Gigi Di Biagio, ex allenatore dell'Italia Under 21 e della Spal, parla della crescita di Moise Kean, centravanti del Paris Saint-Germain, a la Gazzetta dello Sport: "Se sono sorpreso dalla sua esplosione? Affatto, lo conosco bene e mi aspettavo che facesse esattamente questo percorso. Moise è un bravissimo ragazzo, buono e disponibile, che ha tanta voglia di imparare. Non è vero che ha un carattere difficile, può sembrare strano che lo dica io che in Under 21 lo punii, ma è la verità. Sfatiamo questa falsa convinzione che sia il nuovo Balotelli. E’ un ragazzo giovane ed esuberante che aveva bisogno di crescere. Credo che la doppia esperienza all’estero gli abbia fatto molto bene".



I PUNTI DI FORZA - "Ogni volta che tocca il pallone succede qualcosa. Ha una potenza fisica impressionante e non ha paura di andare a puntare l’avversario. E poi è istintivo. E’ il prototipo dell’attaccante moderno, che non ha un ruolo definito ma può giocare a tutto campo. Prenderlo sarebbe un affare per qualsiasi squadra: adesso è maturo".



JUVE CON RONALDO? - "Perché no? Non è una punta centrale classica, come Morata, ma come Dybala e Chiesa è un giocatore che sa girare e variare. Può fare sia il centravanti sia l’esterno, in tutti e due i casi tende ad accentrarsi molto. Questa sua duttilità è un gran pregio: sa giocare sia negli spazi stretti sia a tutto campo"