Paolo Di Canio ha parlato di Juventus e del possibile colpo Ronaldo ai microfoni di Sky Sport: "La Juve si è ammodernata negli anni, rimanendo però quella società rigida nei valori", spiega l'ex attaccante: "I calciatori, gli antidivi di oggi devono essere gestiti in maniera moderna ma con un occhio al passato. Questa è la grande forza di questa società, che non a caso ha al timone chi ne ha fatto la storia, la famiglia Agnelli. Le teste che lavorano insieme per far sì che tutto funzioni sono d'élite. Cristiano Ronaldo? Speriamo che arrivi, per il movimento italiano avere uno come lui sarebbe una bella botta di energia. Saremmo tutti felici".