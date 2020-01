Patrice Evra ha parlato della situazione di Paul Pogba ai microfoni di Sky Sport UK. Da doppio ex di Manchester e Juventus e connazionale del centrocampista, Evra ha detto la sua opinione su quello che dovrebbe essere il futuro di Pogba: "C'era una grande sfida contro il Liverpool ma si parlava più di Mourinho e Pogba. È oltraggioso per due fra le più conosciute squadre al mondo che alla fine di un match si parli solamente di un calciatore e di un allenatore. Per questo motivo credo che sia arrivato il momento per lui di lasciare Manchester".