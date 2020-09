Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parlato del mercato rossoblu a Sportitalia: "Ci saranno altri colpi. Aspettiamo le firme di Pellegrini, non è stato facile prenderlo. Lui, Czyborra, Ghiglione e Zappacosta sono stati sottovalutati".



BALOTELLI - "Vi state divertendo, lavoriamo su tutto. Mario è un grande giocatore, penso possa ancora fare bene, vedremo".



CRISCITO - "Smentisco alcune voci, Criscito è del Genoa e resta del Genoa, per noi è importante".



SCHONE - "Non è un giocatore che scopro io, lo avrei voluto nelle mie squadre in passato. Vediamo in base alle scelte del mister, è lui che deve decidere chi deve giocare".