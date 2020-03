Paulo Ferreira, ex terzino portoghese, parla del suo connazionale Cristiano Ronaldo, stella della Juve, ai microfoni di Goal: "Conosco Cristiano da molto tempo, so quanto è professionale. Fino a che il suo corpo gli consentirà di restare a questi livelli giocherà e credo possa durare ancora 4-5 anni. E' un giocatore che tutti rispettano e temono perché può sempre decidere una partita. Per giocare ancora a questi livelli a 35 anni devi prenderti cura del tuo corpo. Lavorare sodo, riposare e mangiare correttamente. Se non si fa male può andare avanti fino a 40 anni".