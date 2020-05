L'ex centrocampista del Man United Darren Fletcher svela un retroscena su Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra ai tempi dei Red Devils: "Nei suoi primi anni a Manchester ha vissuto un periodo difficile nello spogliatoio - racconta in un video di The Lockdown Tactics, con le parole riportate dal Corriere dello Sport nella sua edizione on-line -. Ci sono stati momenti in cui teneva molto la palla e non prendeva delle buone decisioni. Gli hanno dovuto dire alcune verità in faccia, ma l'ha accettato bene. Ha sempre avuto una grande personalità".



ICAZ... - "Quando è arrivato, ha deciso che non avrebbe più fischiato falli durante l'allenamento. Sapevo che fosse per via di Cristiano Ronaldo. I ragazzi si sono presi a calci a vicenda e Cristiano aveva lividi per quelli che aveva subito. Non che prima facessimo entrate leggere, ma venivano fischiate. Cristiano dribblava, prendeva il calcio di punizione, rideva e prendeva la palla. Così Walter ha deciso di non fischiare più falli in allenamento. Ronaldo è impazzito per due settimane. Ha detto 'Chi è questo scozzese? Che cos'è questa roba?'".