Gabi, ex capitano dell’Atlético Madrid, ha parlato a Radio Marca in vista del match di Champions League in programma domani sera al Wanda Metropolitano: “La Juve, insieme all’’Atlético, è una delle squadre più competitive in Europa, sono due macchine. Per questo penso che sia l’ottavo più equilibrato. La Juve è sempre la stessa squadra, ma con l’incentivo dato da uno dei migliori, Cristiano Ronaldo. Saranno i dettagli a fare la differenza, in questa fase a parte la fortuna conta molto evitare ogni singolo errore. C’è da dire che nessuna squadra al mondo sa soffrire come l’Atlético Madrid".